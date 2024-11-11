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В ночь на понедельник, 11 ноября, Украина отбивается от очередного налета российских дронов-камикадзе типа "Shahed".

Воздушная тревога охватила Херсонскую, Николаевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую, Черниговскую, Житомирскую, Киевскую, Черкасскую и Кировоградскую области, а также Киев.

Согласно последним сообщениям Воздушных сил ВСУ, новые группы беспилотных летательных аппаратов фиксируют на Сумщине, они движутся в западном и южном направлениях. Группы дронов из Херсонской области направляются в северо-западном направлении на Николаевщину, а ударные дроны из Киевской области летят на Житомирщину.

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Также военные сообщают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией оккупантов на Запорожье.

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