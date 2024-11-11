В результате атаки есть также и пострадавшие, одну женщину доставили в больницу.

Российские оккупационные войска в ночь на 11 ноября атаковали Николаев ударными дронами. Воздушные силы ВСУ заявляли об угрозе БПЛА в городе и области.

"Есть пожары в жилых домах в городе, все службы на местах", - сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Около 2:45 в областном центре прогремели взрывы. Около 4 утра Ким сообщил о гибели двух человек в городе. Также была ранена 45-летняя женщина, ее доставили в больницу.

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В 5:38 Ким добавил, что количество погибших в результате атаки российских войск возросло до четырех человек.

В 6:34 стало известно, что поисковые работы завершены – количество погибших возросло до 5 человек.

Война в Украине - атаки на Николаев

В начале октября в Николаеве был атакован объект инфраструктуры. Противники запустили ракеты типа Х-69/59. Прошло без пострадавших.

27 октября в Николаевской области российские оккупанты сбросили взрывчатку на гражданского, который передвигался на мопеде, и атаковали полицейских, прибывших на вызов.

С тех пор, в городе прошло без значительных ударов. Как известно, октябрь 2024 года стал рекордным по запуску Россией ударных беспилотников - 2072 БПЛА. В сводках Воздушных сил процент сбитых "шахедов" в последнее время снизился. Это связано с введением более точных формулировок.

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