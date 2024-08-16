Россия не справилась с внезапным наступлением ВСУ: AP назвало главную слабость армии Путина

Москва начала стягивать подкрепления, что сумело замедлить продвижение, но не смогло полностью заблокировать украинский маневр из-за огромных лесов.

Дерзкое наступление украинских военных на Курскую область России привело к тому, как ВСУ захватили десятки сел, взяли сотни пленных и заставили эвакуировать десятки тысяч мирных жителей. Это стало крупнейшей атакой на страну со времен Второй мировой войны.

Как пишет Associated Press, спустя более недели боев российские войска все еще пытаются вытеснить украинцев, но Россия оказалась совсем не подготовленной.

Длинная граница с разбросанными военными

Российские Курская, Брянская и Белгородская области имеют общую границу с Украиной протяженностью 1160 километров, в том числе 245 км в Курской области. Эта граница имела лишь символическую защиту до того, как Москва вторглась в Украину в 2022 году. С тех пор она была усилена блокпостами на ключевых дорогах и местами полевыми укреплениями, но строительство прочной обороны оставалось сложной задачей.

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Самые боеспособные российские подразделения воюют на востоке Украины, где они ведут наступление на нескольких участках, имея постепенные, но стабильные успехи. Москва использовала эти регионы для нанесения авиаударов и ракетных ударов по территории Украины, но не имеет там достаточно сухопутных сил.

Из-за пропускной способности границы и недостатка живой силы ранее теневые группы прокиевских спецназовцев совершали рейды на Белгород и Брянск.

Российские беспилотники, оборудование для наблюдения и разведывательные средства сосредоточены на востоке Украины, что помогло Киеву тайно стягивать свои войска к границе под прикрытием густых лесов.

Генерал в отставке Андрей Гурулев, депутат нижней палаты российского парламента, раскритиковал военных за неспособность защитить границу.

"К сожалению, группировка сил, охраняющая границу, не имела собственных средств разведки. Никто не любит видеть правду в отчетах, все просто хотят слышать, что все хорошо", - сказал он.

Элемент неожиданности

Сообщается, что украинским войскам, которые участвовали во вторжении, сообщили о задании лишь за день до его начала. Эта секретность резко контрастировала с прошлогодним контрнаступлением, когда Киев открыто провозгласил своей главной целью перерезать сухопутный коридор в Крым, который Путин незаконно аннексировал в 2014 году. Эти военные действия провалились, поскольку украинские войска прорывались сквозь российские минные поля, были под огнем артиллерии и дронов.

При входе в Курскую область украинские войска не имели подобных препятствий.

Закаленные в боях механизированные подразделения легко победили легковооруженных российских пограничников и небольшие пехотные подразделения, состоявшие из неопытных солдат срочной службы. По словам украинских чиновников, сотни попали в плен. Украинцы проникли вглубь региона в нескольких направлениях, не встречая мощного сопротивления, сея хаос и панику.

Операция напоминала контрнаступление Украины в сентябре 2022 года, когда ее силы вернули контроль над северо-восточной Харьковской областью, воспользовавшись недостатком российской силы и отсутствием полевых укреплений.

Генерал Александр Сырский, который два года назад руководил Харьковской операцией, сейчас является главкомом ВСУ. Российские силы в Курске подчиняются генералу Александру Лапину, который командовал силами Москвы в Харькове в 2022 году. Тогда генерала критиковали за поражение, но связи с начальником Генштаба генералом Валерием Герасимовым помогли ему выжить и даже получить повышение.

Сырский утверждает, что украинские силы продвинулись на 1000 квадратных километров Курской области.

"Пока что россияне продемонстрировали тактический и оперативный шок, что привело к медленному тактическому ответу и позволило украинцам продолжать использовать свой прорыв российских оборонительных линий", - сказал австралийский генерал-майор в отставке Мик Райан.

Россия отвечает, но медленно

Российское военное командование сначала полагалось на военные самолеты и вертолеты, чтобы попытаться остановить натиск. По меньшей мере один российский боевой вертолет был сбит и еще один поврежден.

В то же время Москва начала стягивать подкрепление, что сумело замедлить продвижение Украины, но не смогло полностью заблокировать украинский маневр из-за огромных лесов.

"Россия, кажется, работает довольно плохо, когда ей приходится динамично реагировать на такую ситуацию. Российские войска работают гораздо лучше, когда они действуют с подготовленной обороной, фиксированными линиями, больше в позиционной войне", - сказал военный аналитик Майкл Кофман из Фонда Карнеги.

Кофман отметил, что российские резервы, прибывшие в район Курска, казалось, не имели опыта боевых действий и имели проблемы с координацией друг с другом.

В одном случае военная колонна неосторожно припарковалась на обочине возле зоны боевых действий вскоре после начала вторжения. В нее быстро попали украинские ракеты.

"Это ошибка, которую обычно не делают российские войска на линии контроля", - отметил Кофман.

Риски поиска Украиной точки опоры

Киев пока не говорит о том, намерен ли он закрепиться в районе Курска или отступить на территорию Украины. Первый вариант является рискованным, поскольку линии снабжения, простирающиеся вглубь региона, будут уязвимы для российских ударов, говорят аналитики.

"Главный риск заключается в том, что украинцы решат попытаться консолидироваться и удержать позиции, которые удлиняют линию фронта", - сказал Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил в Лондоне.

Райан предупредил, что "потеря большого количества сил в этом сценарии также создает стратегическую и политическую опасность".

"Это потеряло бы очень положительное стратегическое сообщение, которое было создано внезапным нападением Украины на Россию", - сказал он.

По его словам, украинские силы могут попытаться отступить в более пригодный для обороны район вблизи границы или полностью отойти в Украину.

Вторжение уже повысило моральный дух Украины и доказало ее способность перехватить инициативу и перенести войну на российскую землю.

"Эта украинская операция является очень значительным усилием со стороны украинцев восстановить статус-кво в войне и изменить нарративы относительно перспектив Украины в этой войне", - сказал Райан.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, и, по данным аналитиков DeepState, взяли под контроль село Внезапное. В то же время в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

16 августа в ВСУ показали первые часы наступления в Курской области.

Военные отметили, что тщательная подготовка, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

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