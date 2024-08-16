Эксперты и политики поначалу спептически комментировали операцию ВСУ, но за считанные дни настроения резко изменились.

Украина срывает войну России и переносит ее на территорию врага. РФ пока не может обуздать собственную неопределенность. Об этом в колонке для Financial Times пишет политолог Лоуренс Фридман.

В первой половине 2023 года доминировали спекуляции о том, когда и как Украина начнет свое большое наступление, чтобы освободить контролируемую Россией территорию. На полигонах в Украине и Европе готовились свежие батальоны. Аналитики, военные эксперты и чиновники широко обсуждали наиболее вероятную цель - пройти российскую оборону в сторону Черного моря. Единственной неопределенностью было время. Когда в июне 2023 года началось наступление, неожиданностей было мало. Российская оборона была хорошо подготовлена. Украинской армии не хватало техники, подготовки, авиационной поддержки и командных структур для достижения большого прорыва.

С конца прошлого года Россия начала собственное наступление. Ему способствовали задержки Киева с мобилизацией дополнительных войск и блокирование помощи от США. Россияне наносили удары по обороне Украины смертоносными планирующими бомбами и безпервными штурмами. Россия понесла огромные потери в людях и технике, но с ее экономикой, настроенной на войну и новобранцами, чтобы компенсировать потери, она продолжала, медленно оттесняя украинцев, захватывая разрушенные города и села.

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Украина добилась определенного успеха, вытолкнув российский флот из Черного моря, поразив нефтеперерабатывающие заводы и наложив высокие расходы на российскую армию за небольшие прибыли. Тем не менее, кумулятивное воздействие было изнурительным и деморализующим. Лучшим предложенным стратегическим советом было истощение российских сил до тех пор, пока не появятся более обученные войска, запасы боеприпасов и оборудования. Еще одна попытка наступления оказалась слишком рискованной. На этом фоне шла речь о прекращении огня и переговорах. Поскольку его силы пользовались инициативой, диктатор Владимир Путин не проявлял особого интереса к любой другой сделке, кроме как на своих максимальных условиях.

Смелый рейд

6 августа украинские войска застали всех врасплох и начали новое наступление, продвинувшись через границу в Курскую область. Первоначальная реакция даже некоторых украинских аналитиков, была такой, что это было скорее безумие, чем гениальный план, пожертвование драгоценными войсками ради показательной, но бессмысленной операции вместо того, чтобы укрепить оборону Донецка, которая пережила тяжелое давление. Это выглядело как тщеславный проект, разработанный президентом Владимиром Зеленским и его главкомом Александром Сырским, чтобы произвести впечатление на партнеров и поднять моральный дух, но не получить долговременную выгоду. Но через несколько дней настроение изменилось.

"Это был не просто смелый рейд нескольких сотен войск, а комбинированная операция с участием нескольких бригад. Они быстро продвигаются, захватывая территории и пленных. С 2023 года извлекли уроки. Оперативная безопасность была и остается жесткой. Коммуникации врага были забиты, использовались опытные войска, а не новобранцы, появились украинские самолеты, российские опорные точки обошли. Через неделю после начала операции украинцы утверждают, что захватили до 1000 км российской территории (гораздо больше, чем Россия успела за последние восемь месяцев), с более чем 80 селами под их контролем, включая город Суджа. Атаки беспилотников на российские аэродромы и ПВО подкрепляют операцию", - пишет Фридман.

Путин не мог отрицать серьезность ситуации, учитывая, что эвакуировали около 200 000 человек из приграничных регионов. Пытаясь признать, что Россия подверглась вторжению, он называет действия Украины терроризмом и провокацией. Он назначил руководителем операции в регионе Алексея Дюмина, своего бывшего охранника и доверенного лояльного сотрудника, а ФСБ, которая отвечает за внутреннюю безопасность, взяла на себя руководство военными.

Вторжение смущает Путина

Естественным предположением является то, что, преодолев шок, у России не будет проблем с вытеснением украинцев. Но РФ направила свою армию на завоевание Украины. Ей не хватает достаточных мощных резервов, чтобы привлечь их для изгнания украинцев с Курщины. Командование и управление кажутся плохими. Логистика нарушается. Элементарные ошибки привели к тому, что одна колонна войск сильно пострадала. Есть сообщения о том, что украинские подразделения попали в засаду или застряли в интенсивных боях, но они все равно пользуются инициативой и захватывают больше территории.

"Перенапряженные силы и ослабленные линии снабжения являются риском для Украины. Некоторые подразделения могут быть отрезаны и не смогут отступить. Киеву нужно будет решить, какую территорию он хочет удерживать и сколько еще войск он решится привлечь к этой операции, но пока он максимально использует неопределенность России", - отметил политолог.

Зеленский заявил, что эта операция приблизит мир. Фридман считает, что эти события, несомненно, смущают Путина, но он может просто удвоить армию, как в сентябре 2022 года после последнего успешного наступления Украины. Тогда он приказал яростно атаковать города Украины и мобилизовать еще больше россиян. Но его экономика перегревается и страдает от нехватки рабочей силы. Теперь он должен объяснить свое заявление о том, что "любое мирное урегулирование должно учитывать новые территориальные реалии".

"Вполне возможно, что украинское наступление в основном направлено на захват территории для дальнейших переговоров и взятия пленных для обмена на военнопленных. Если Киев сможет сохранить это, тогда стратегическое влияние может быть существенным, максимально переместив боевые действия на территорию России, ослабив давление на оборонительные линии Украины, поскольку Россия вынуждена сократить собственные наступательные операции", - подытожил политолог.

Операция ВСУ в Курской области - актуальное

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области, и, по данным аналитиков DeepState, взяли под контроль село Внезапное. В то же время в DeepState отметили, что россияне продвинулись возле Песчаного и в Красногоровке Донецкой области.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Курской области РФ под контролем ВСУ уже более 80 населенных пунктов. На этой территории была создана военная комендатура во главе с генерал-майором Эдуардом Москалевым.

16 августа в ВСУ показали первые часы наступления в Курской области.

Военные отметили, что тщательная подготовка, внезапность и информационная тишина стали определяющими на начальном этапе операции.

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