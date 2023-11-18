На левобережье Днепра у оккупантов сосредоточено очень много ресурсов, подчеркнула Гуменюк.

Российские войска накрывают огнем населенные пункты правобежения Херсонской области. Увеличивая применение тяжелой артиллерии и систем залпового огня, враг пытается компенсировать нехватку минометных расчетов, заявила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Враг активизируется на том направлении, где чувствует притеснения. А притеснения они испытывают при продвижении украинских войск, при констатации факта, что формируются плацдармы ВСУ на левом берегу Днепра. И, соответственно, они обостряют ситуацию с обстрелами", – объяснила она в эфире телеканала FREEДОМ.

Гуменюк отметила, что Силы обороны выбили много миноментных расчетов российских оккупационных войск на левом берегу Днепра. Ежедневно уничтожается несколько артиллерийских установок противника.

Видео дня

"Россияне пытаются компенсировать нехватку минометных расчетов, потому что мы повыбивали их на большинстве участков, на расстоянии, где миномет не может быть применен по дальности. Активнее используют реактивные системы залпового огня и тяжелую артиллерию. По нашим сведениям видно, что при том, что мы выбиваем ежедневно от 4 до 10 артиллерийских установок, они снова и снова появляются, и снова раздаются артиллерийские обстрелы", – добавила представительница Сил обороны юга.

Это, по словам Гуменюк, является свидетельством того, что на левобережье Днепра у оккупантов сосредоточено очень много ресурсов. Даже несмотря на то, что украинские войска их выбивают, противник все еще имеет возможность для маневра.

Обстрелы украинских городов

18 ноября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки пострадал волонтер. Его со взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в больницу. Кроме того, в Херсонской области пострадал 56-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги.

В Запорожской области в результате атаки со стороны оккупантов погибли двое работников ГСЧС. Также есть раненые. Известно, что спасатели попали под вражеский огонь, когда приехали на место обстрела – россияне совершили повторную атаку.

Вас также могут заинтересовать новости: