У волонтера взрывная травма и осколочные ранения, а у второго мужчины, кроме взрывной травмы, также ранения грудной клетки и ноги.

В Херсоне из-за обстрела со стороны российских оккупантов пострадал волонтер. В результате обстрела в Херсонской области также есть раненый.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, волонтер в областном центре пострадал, попав под вражеский обстрел в своем авто.

"Это 42-летний мужчина, который попал под огонь врага в собственной машине. Пострадавшего доставили в больницу со взрывной травмой и осколочными ранениями", - отметил глава ОВА.

Кроме того, пресс-служба Херсонской ОВА сообщила, что россияне ударили по поселку Велетенское Белозерской громады.

"Около 13:20 враг обстрелял здание предприятия из артиллерии. Пострадал 56-летний мужчина", - говорится в сообщении.

У мужчины диагностировали взрывную травму, ранение грудной клетки и ноги. Сейчас он находится в хирургическом отделении больницы.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, в Запорожской области российские оккупанты нанесли три ракетных удара по Камышевасской громаде. В результате удара погибли двое сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, есть также раненые люди.

В полиции сообщили, что в результате первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома.

Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, российские войска совершили повторный обстрел. Погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения различной степени тяжести.

Вас также могут заинтересовать новости: