В Запорожской области россияне нанесли ракетные удары по Камышеватской общине. Погибли двое сотрудников ГСЧС, есть также раненые.

В Запорожской области россияне нанесли три ракетных удара по Камышеватской общине, в результате чего погибли двое сотрудников ГСЧС, есть также раненые люди.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Как отмечается, враг коварно дважды атаковал ракетами (тип устанавливается) мирный населенный пункт.

"В результате первых двух попаданий ранения получили четверо местных жителей, произошло возгорание жилого дома. Когда же на место происшествия прибыли полицейские и спасатели, военные страны-террориста совершили повторный обстрел. Погибли двое сотрудников ГСЧС, еще трое их коллег получили ранения различной степени тяжести", - сообщает Нацполиция.

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Ситуация в Запорожской области

Камышеватская община была под обстрелом россиян также 13 ноября. Российские захватчики обстреляли село Заречное, в результате чего ранение получила женщина. В Запорожской областной военной администрации информировали, что разрушениям подверглись жилые дома села: выбиты окна и повреждены крыши.

В Запорожской области постоянно объявляется воздушная тревога в связи с вражескими обстрелами. За прошедшие сутки российские террористы снова обстреливали населенные пункты региона. По сообщению областной военадминистрации, вчера рашисты совершили атаку по Запорожью беспилотниками (половину из которых сбили наши силы ПВО) и нанесли авиационные удары по Новоданиловке. За минувшие сутки правоохранители задокументировали 23 сообщения о разрушении домов и других мирных объектов в Запорожском, Пологовском и Васильевском районах.

Как информировал сегодня Генштаб, украинские воины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, истощают врага, наносят оккупантам потери в живой силе и технике. На Запорожском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные штурмовые действия недалеко от Работиного и западнее ивового Запорожской области, где нашими защитниками отбиты 3 атаки.

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