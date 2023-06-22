Россия начала использовать для ракетных атак по Украине новый аэродром / фото ua.depositphotos.com

Россия с началом наступательной операции Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении перебросила борта стратегической авиации на аэродром Моздок в Северной Осетии (Северный Кавказ). Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении "Схем".

Отмечается, что впервые самолеты стратегической авиации ТУ-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22, на этом аэродроме Planet Labs зафиксировал 24 мая этого года. На снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков.

Впервые самолеты ТУ-22М3 на этом аэродроме зафиксированы 24 мая / radiosvoboda.org

При этом еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

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Еще 28 апреля стратегической авиации на этом аэродроме не было / radiosvoboda.org

Накануне ракетной атаки на Днепропетровскую область в ночь на 22 июня на аэродроме близ Моздока размещалось 7 самолетов стратегической авиации ТУ-22М3. Также на снимке можно заметить и грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.

21 июня аэродроме близ Моздока размещалось 7 самолетов ТУ-22М3 / radiosvoboda.org

Как отметил в комментарии Радио Свобода военный эксперт Михаил Жирохов, это может свидетельствовать об изменении тактики армией РФ.

"Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно с военной целью, разве что для переброски своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО", – сообщил эксперт.

Он отметил, что направления, которые РФ использовала ранее – со стороны Рязани и Каспийского моря – достаточно мощно прикрыты ПВО, а аэродром Моздок дает возможность нанесения ударов из акватории Черного моря.

"К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы большей", – добавил Жирохов.

Ракетные атаки РФ с нового аэродрома

19 июня Воздушные силы Украины сообщали, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 вылетали с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет.

Сегодня в Воздушных силах сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131.

В частности, с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал".

Сообщалось, что ракеты упали в Днепропетровской области, там зафиксировано попадание по частному сектору.

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