Отмечается, что таким образом Россия пытается пробить украинскую систему ПВО.

Россия с началом наступательной операции Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении перебросила борта стратегической авиации на аэродром Моздок в Северной Осетии (Северный Кавказ). Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении "Схем".

Отмечается, что впервые самолеты стратегической авиации ТУ-22М3, которые являются носителями крылатых ракет Х-22, на этом аэродроме Planet Labs зафиксировал 24 мая этого года. На снимке можно насчитать шесть бомбардировщиков.

При этом еще 28 апреля, как свидетельствуют фото со спутника, стратегической авиации на этом аэродроме не было.

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Накануне ракетной атаки на Днепропетровскую область в ночь на 22 июня на аэродроме близ Моздока размещалось 7 самолетов стратегической авиации ТУ-22М3. Также на снимке можно заметить и грузовые самолеты, которые могут транспортировать ракеты.

Как отметил в комментарии Радио Свобода военный эксперт Михаил Жирохов, это может свидетельствовать об изменении тактики армией РФ.

"Аэродром Моздок использовался еще со времен Советского Союза, но с 1991 года сама Россия его не использовала именно с военной целью, разве что для переброски своих сил в Сирию. Но, судя по всему, теперь он будет использоваться для того, чтобы пробить украинскую систему ПВО", – сообщил эксперт.

Он отметил, что направления, которые РФ использовала ранее – со стороны Рязани и Каспийского моря – достаточно мощно прикрыты ПВО, а аэродром Моздок дает возможность нанесения ударов из акватории Черного моря.

"К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы большей", – добавил Жирохов.

Ракетные атаки РФ с нового аэродрома

19 июня Воздушные силы Украины сообщали, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 вылетали с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет.

Сегодня в Воздушных силах сообщили, что ночью российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131.

В частности, с бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Азовского моря противник осуществил пуски трех крылатых ракет Х-22, с МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал".

Сообщалось, что ракеты упали в Днепропетровской области, там зафиксировано попадание по частному сектору.

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