Очередная атака россиян вновь была нацелена на частный жилой сектор.

В ночь на 22 июня армия РФ снова ударила ракетами по жилому сектору в Днепропетровской области. Напомним, что по данным Воздушных сил ВСУ, ночью россияне запустили по нашим территориям ракеты Х-22.

За словами главы ОВА Сергея Лысака, пострадал Криворожский район. Чиновник уточнил, что в результате теракта россиян повреждены 10 частных домов, а также хозяйственная постройка, гаражи и авто.

"Побиты газопровод, водопровод и линии электропередач. Главное - обошлось без жертв", - уточнил он.

Лысак сообщил, что спасатели все еще работают на местах "прилетов" и показал большую воронку, которая образовалась возле одного из домов украинцев из-за удара россиян.

Ночью прилетело по Чонгарскому мосту возле Крыма

Напомним, что ночью украинская армия также нанесла удар по оккупантам, однако, в отличие от врага, сконцентрировалась на уничтожении военно-важных объектов для армии РФ.

По предварительным данным, наши бойцы ударили британскими ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту, который расположен на границе Крыма и Херсонской области. С самого утра из-за этого паникует гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

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