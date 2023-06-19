Россия поднимала в небо бомбардировщики Ту-22М3.

Днем в понедельник, 19 июня, украинцев предупредили об опасности ракетных ударов России. В связи с этим в ряде областей объявили воздушную тревогу.

"Вылет 4-х Ту-22М3. Возможны пуски ракет на Юге и Востоке. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - призвали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Обновлено 15:00. Предположительно российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 вылетали с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и проводили тренировочные полеты с имитационными пусками крылатых ракет, сообщили в ВС ВСУ.

Видео дня

Тем временем на Запорожском направлении работала российская тактическая авиация, реактивная артиллерия (возможно С-300).

"Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Обновлено 14:50. В областях дали отбои воздушной тревоги.

Обновлено 14:17. Воздушные силы ВСУ заявили о пусках ракет.

До этого в ВС ВСУ предупредили о высокой вероятности пусков крылатых ракет Х-22 с акватории Азовского моря: "Оставайтесь в укрытиях!".

Война в Украине - актуальное

Напомним, утром 19 июня подтвердилась информация, что ВСУ освободили село Пятихатки на Запорожье. Позже в сети опубликовали видео с украинскими защитниками оттуда.

Спустя еще какое-то время главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал ролик со зрелищными боями за Пятихатки.

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