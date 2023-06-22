Там отметили, что на территорию страны летели как ракеты, так и дроны-камикадзе.

Сегодня ночью российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 "Кинжал" и ударными дронами Shahed-136/131.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Из бомбардировщиков Ту-22М3 из акватории Азовского моря противник совершил пуски трех крылатых ракет Х-22, из МиГ-31К – трех аэробалистических ракет Х-47 "Кинжал"", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах добавили, что также зафиксированы пуски четырех иранских "шахедов" – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной.

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"К счастью, ракеты врага не достигли своих целей в Днепропетровской области. Впрочем, оккупанты продолжают террор против украинского народа, атакуя объекты критической инфраструктуры Украины", - отмечается в сообщении.

Ночная атака окупантов

Ночью на территории Украины объявили воздушную тревогу. Российские оккупационные войска атаковали Украину ракетами. Тогда в воздушных силах подтвердили пуски, вероятно, ракет Х-22. Они направлялись на северо-запад, но в воздушных силах предупредили, что курс может меняться.

А утром стало известно, что ночью враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе, зафиксировано попадание в складское помещение. В результате произошел пожар, который оперативно ликвидирован. Никто не пострадал.

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