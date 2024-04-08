Она расположена в 10 километрах до границы с Россией.

Первая линия новых укреплений Вооруженных сил Украины под Харьковом проходит в 10 км от границы РФ.

Как сообщает заместитель главного редактора немецкого издания BILD Пауль Ронцхаймер, который побывал на строительстве новой оборонительной линии ВСУ в 100 км от Харькова, путь туда занял четыре часа по грунтовой дороге. Ожидается, что ВС РФ могут перейти там в наступление в ближайшие недели или месяцы.

Первая линия траншей проходит всего в 10 км от госграницы. Строители работают лопатами без спецтехники. Они рассказали, что находятся под постоянным российским огнем, в том числе планирующими авиабомбами.

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"Я исхожу из того, что возможное наступление сначала будет идти через Краматорск. Если так, то путь российских войск в Харьков был бы открыт. Но даже если нового наземного наступления не будет, целью Путина могут стать обстрелы Харькова для подготовки к штурму. Сделать из него новый Мариуполь и заставить людей бежать. Харьков имеет для России высокую стратегическую и символическую ценность", - сказал BILD Карло Масала, профессор Университета бундесвера в Мюнхене.

Наступление РФ - прогнозы аналитиков

После слов Зеленского о вероятном масштабном наступлении РФ, перспективы врага стали активно обсуждать украинские эксперты и аналитики. В частности, полковник запаса ВСУ Петр Черник говорил: никаких предпосылок волноваться нет. После захвата Авдеевки войска РФ фактически остановились. По мнению Черника, пока Россия не показала глубоких прорывов обороны ВСУ или же существенного стягивания сил на фронт.

В то же время военный эксперт Алексей Мельник в апреле высказал противоположное мнение. "На одном из участков будет... попытка прорыва", - сказал он украинским СМИ.

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