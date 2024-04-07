Область страдает от российских ударов.

В Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации из северной части региона. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах - так называемом Золочевском направлении.

Об этом рассказал председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона. По его словам, обсуждается возможность эвакуации из тех населенных пунктов, которые постоянно находятся под российскими обстрелами.

Глава военной администрации отметил, что захватчики продолжают массированно бить по городам и поселкам, терроризируя людей и поражая энергетическую инфраструктуру. В Харькове действуют плановые отключения света, однако угрозы масштабного отключения пока нет.

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"Наблюдаем изменение тактики вражеских обстрелов: системно днем и ночью наносятся повторные удары по одной локации. Учитывая ситуацию, просим жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги, и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах", - призвал Синегубов.

Обстрелы Харьковщины: последние новости

По последним данным ОВА, наибольшим обстрелам подверглись населенные пункты Волчанск и Боровая. Уже в полдень оккупанты ударили управляемыми авиационными бомбами по пригороду Золочева.

Напомним, что в марте местные власти объявили о принудительной эвакуации семей с детьми в 18 населенных пунктах Великобурлукской и Ольховатской общин.

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