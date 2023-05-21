Во время этих ракетных атаках Россия стала чаще использовать разведывательные беспилотники.

С начала мая 2023 года Россия возобновила частые ракетные удары вглубь территории Украины. Скорее всего, они направлены, в первую очередь, на ослабление украинской ПВО.

Об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Во время этих ракетных атаках Россия стала чаще использовать разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

К ним относится и БПЛА российского производства SuperCam, которые относительно дешевы и имеют достаточную дальность, чтобы пролетать над целями крылатых ракет.

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"Россия, скорее всего, применила эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевого ущерба и улучшить свой цикл наведения. Медленный и неэффективный процесс наведения российских вооруженных сил был основным недостатком их действий в Украине", - сказано в сообщении.

Однако, отмечают в британской разведке, медленные разведывательные беспилотники очень уязвимы для украинской ПВО.

Война в Украине - ракетные удары россиян

Как сообщал УНИАН, в ночь с 17 на 18 марта украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 29 из 30 российских крылатых ракет. Также украинскими силами сбиты два ударных БПЛА "Shahed-136/131" и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

За время ракетных ударов по Украине Россия израсходовала значительные запасы своих ракет, а производственные мощности ограничены санкциями и состоянием военн-промышленного комплекса.

Тем не менее, замначальника ГУР Вадим Скибицкий заявил, что несмотря на санкции Кремль смог наладить производство боеприпасов. По его словам, РФ ежемесячно может изготовлять 25 ракет "Калибр", 2 ракеты "Кинжал", 35 крылатых ракет "Х-101" и 5 баллистических ракет "Искандер-М".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия сейчас имеет возможности обходить санкции и получать технологические продукты, необходимые для изготовления ракет. Но 11-й пакет санкций должен этому помешать и закрыть возможности для РФ получать хотя бы что-то.

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