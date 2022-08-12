В Институте считают, что Путин, вероятно, предоставит Ирану сложные военные платформы в обмен на беспилотники.

Россия и Иран расширили свое стратегическое партнерство после того, как РФ вторглась в Украину в феврале этого года.

"В последние месяцы высокопоставленные российские и иранские официальные лица часто встречались, чтобы активизировать сотрудничество и подписать экономические и военные соглашения. Москва и Тегеран долгое время сотрудничали, когда их интересы совпадали, особенно в противодействии США на Ближнем Востоке, но их недавние действия подчеркивают более согласованные усилия по укреплению их партнерства. Президенты Владимир Путин и Эбрагим Раиси разговаривали по крайней мере четыре раза с начала вторжения — больше, чем каждый из них говорил с большинством других мировых лидеров", - говорится в отчете Института изучения войны.

Отмечается, что Путин посетил Тегеран в июле 2022 года, что стало его первым зарубежным путешествием за пределы территории бывшего Советского Союза с начала войны.

"Эти взаимодействия отражают углубляющиеся и потенциально более сбалансированные отношения, в которых Россия больше не является доминирующей стороной. Это партнерство, вероятно, бросит вызов интересам США и их союзников в Европе, на Ближнем Востоке и во всем мире", - говорится в сообщении.

Вспоминается также и работа двух стран над увеличением двусторонней торговли, торговли и использования недолларовых валют. Официальные лица Ирана также объявили, что впервые в июле 2022 года они переправляют товары из России в Индию через иранский транзитный коридор.

"Иран поставляет оружие и, возможно, проводит кибератаки, чтобы поддержать российское вторжение в Украину. Иран согласился предоставить России некоторые из своих самых современных военных беспилотников, такие как Shahed-129 и Shahed-191, для использования в Украине. Высокопоставленный украинский чиновник заявил 5 августа, что Кремль на данный момент получил 46 беспилотников, а западные СМИ указали, что Иран может предоставить в общей сложности до 300 беспилотников. Неназванный официальный представитель США заявил 9 августа, что российский персонал в настоящее время находится в Иране и обучается использованию беспилотников", - говорится в сообщении.

В Институте считают, что Путин, вероятно, предоставит Ирану сложные военные платформы в обмен на беспилотники.

"Россия запустила спутник Канопус-V от имени Ирана 9 августа. Спутник позволяет Тегерану собирать спутниковые изображения высокого разрешения для поддержки своих внешних военных операций и атак на силы США и их партнеров на Ближнем Востоке. Кремль может также предоставить Ирану истребители четвертого поколения, такие как Су-35, что позволит иранским вооруженным силам использовать современные военно-воздушные силы. Неподтвержденные сообщения в социальных сетях предполагаютчто Россия обучает иранских пилотов и техников эксплуатации Су-35. Неясно, есть ли у Москвы запасные боевые самолеты, но часть недавнего российско-иранского авиационного соглашения предусматривает отправку российских самолетов в Иран для технического обслуживания, ремонта и технической поддержки", - говорится в сообщении.

Иран также может оказать России дополнительную военную или киберпомощь, в частности баллистические и крылатые ракеты, в обмен на дополнительные экономические и военные выгоды. Тегеран поддерживает крупную и быстро развивающуюся ракетную программу и может помочь российским силам пополнить свои истощающиеся запасы ракет иранскими вариантами.

В Институте считают, что Иран занимает в этом партнерстве более сильную позицию, чем раньше. Россия исторически была доминирующей стороной, но в последние месяцы иранские лидеры добились от Кремля военных уступок. Тегеран традиционно стремился покупать военные технологии у Москвы, а не наоборот. Кремль, размещающий иранские беспилотники в Украине, продемонстрирует эти платформы другим потенциальным международным покупателям, что принесет дополнительную пользу Ирану. Кроме того, Россия ранее пыталась ограничить иранское влияние в Сирии, но теперь способствует его расширению.

"Эти российские уступки указывают на смену динамики власти, поскольку Путин ищет экономической и военной поддержки с позиции растущей потребности. Усиливающаяся глобальная изоляция и война в Украине ослабляют Путина и вынуждают его сильнее опираться на Иран (и другие ревизионистские державы). Путин может попытаться извлечь выгоду из опыта иранских лидеров, работающих в условиях жестких международных санкций и строящих военные системы с девальвированной валютой и ограниченным доступом к зарубежным частям", - считают в Институте.

Напомним, эксперт рассказал, как Украина будет сбивать иранские беспилотники, если их применит РФ.

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