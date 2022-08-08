В Тегеране подчеркнули, что контроль и эксплуатация спутника после его запуска будет осуществляться иранскими специалистами на территории страны.

Иран опровергает информацию о возможном использовании Россией разведывательного спутника "Хайям" для шпионажа за Украиной.

Об этом говорится в заявлении Иранского космического агентства.

В ведомстве подчеркнули, что контроль и эксплуатация спутника после его запуска с космодрома "Байконур" на этой неделе будет осуществляться иранскими специалистами на территории страны.

Обмен данными между космическим аппаратом и наземной командой будет осуществляться по зашифрованному алгоритму, и "ни одна другая страна не сможет получить доступ к информации", утверждают в ИКА в ответ на сообщения об использованиии его снимков россиянами.

"Этот спутник не предназначен для использования в военных целях других государств", - добавили в космическом агентстве.

Спутник будет запущен 9 августа с космодрома "Байконур" с помощью ракеты "Союз".

Напомним, ранее газета The Washington Post сообщила, что Россия намерена шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника "Хайам".

Иран планирует использовать его для шпионажа на Ближнем Востоке. РФ согласилась построить для "Хайама" систему "Канопус-V" – она будет оснащена камерой высокого разрешения.

По информации издания, Россия сообщила Ирану о намерении самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями в Украине в течение нескольких месяцев или дольше.

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