Оккупанты могут разве что "притормозить" ВСУ.

Российское командование поставило задачу остановить продвижение украинских военных в Луганской области.

Об этом в эфире FREEDOM заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Если ВСУ захватят участок Кременная-Сватово, это грозит оккупантам "крахом" всей логистики в области.

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"Если все минируется, то, наверное, задача - остановить продвижение. Потому что они прекрасно понимают, что если эту линию обороны от Сватово до Кременной они провалят, тогда там уже прямой путь на Старобельск. Оттуда контроль логистических цепочек всей Луганской области", - объяснил Гайдай.

Он отмечает, что оккупанты могут разве что "притормозить" ВСУ. Так, на участке Кременная-Сватово враг минирует берега рек, трассы, дороги, подорвали небольшой мост.

Россияне регулярно обстреливают Белогоровку в попытке прощупать оборону ВСУ, в районе Бахмута продолжаются жесточайшие бои.

"Они часами обстреливают, бомбят определенную территорию, а потом пытаются отправлять туда 20-30 человек, чтобы они прощупывали ситуацию, остался ли кто-то после обстрела, могут ли держать оборону, есть ли возможность там зацепиться", - рассказал Гайдай о тактике противника.

Такими действиями Россия уничтожает собственных солдат: "Столько, сколько народа они положили таким образом как в направлении Золотого, так и в направлении Кременной, Северодонецка или Рубежного... Это просто тысячи солдат. При другом любом нормальном командовании им можно было бы сохранить жизнь".

Война в Украине: ситуация на востоке

Россияне продолжают попытки наступления на Донецком направлении. За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка.

Накануне в командовании подтвердили, что ВСУ взяли под полный огневой контроль трассу Кременная-Сватово. Оккупанты, в свою очередь, боятся возможного окружения.

Западные аналитики подтверждают отстутствие прогресса россиян в районе Бахмута. Скорее всего, кремлевские пропагандисты преувеличивают "успехи", чтобы поднять военным "боевой дух".

Примерно 24 октября украинские силы отбили бетонный завод на восточной окраине Бахмута.

16 октября украинские военные представители заявили, что российские силы ложно утверждали, что за последние несколько дней захватили несколько городов недалеко от Бахмута, но украинские силы удержали свои позиции, отражая эти российские атаки.

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