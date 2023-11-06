Генерал-лейтенант Игорь Романенко утверждает, что эта зима точно не будет легче для украинцев от предыдущей по уровню обстрелов.

Россия готовится к расширенной агрессии против Украины: к началу зимнего сезона укреплением противовоздушной обороны занимался не только Киев и другие регионы. Враг тоже не сидел без дела.

РФ успела восстановить запас "точных" ракет до уровня, который имела до начала полномасштабного вторжения. Также Р=россияне стали реже использовать ресурс стратегических бомбардировщиков и перешла в режим "экономии" боеголовок перед вероятным началом новых обстрелов, отметил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко Obozrevatel.

По его словам, зима 2023 года точно будет не легче от предыдущего зимнего сезона.

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"Речь идет не только об увеличении возможностей нашей противовоздушной и противоракетной обороны, но и о подготовке противника к расширению агрессии и нанесению ударов. Поэтому сказать, что эта зима будет легче, я не могу", - заявил Романенко.

Он отметил, что в последних воздушных атаках по Украине Россия в основном использовала дроны, управляемые бомбы и барражирующие боеприпасы, "изделия 54", так называемые газонокосилки. Оккупанты продолжали бить по Украине ракетами, но запускали их только с Су-30 и Су-35. То есть пусков боеголовок воздушного базирования со стратегических бомбардировщиков Ту-60 и Ту-95МС, вроде ракет Х-101 и Х-555, мы почти не видели.

"То есть продолжается их накопление. При этом в России расширяется производство более точных ракет, таких как Х-101. Запасы этих ракет доведены до уровня начала войны", - указал Романенко.

В то же время Путин продолжает напоминать всему миру "кто такая Россия", проводя очередные учения стратегических ядерных сил. По словам генерал-лейтенанта, все эти факты свидетельствуют о том, что Россия будет расширять свою агрессию против Украины и "ужасать" мир.

В ГУР предупредили, что этой зимой РФ будет избирательнее в ударах

По словам представителя Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, этой зимой Россия может "избирательнее" бить по украинской энергетике.

Если в прошлом году враг начал атаковать ракетами станции Украины еще в октябре, еще до начала настоящего сезона холодов, то в этом году агрессор "выжидает". Скибицкий подчеркнул: "Россияне выжидают понижения температуры ниже нуля". По его словам, обстрелы, вероятно, начнутся в период наибольшей нагрузки на украинскую энергетическую систему.

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