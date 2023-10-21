Еще ни один город в истории войн не сталкивался с таким огневым воздушным террором, с каким пришлось бороться Киеву.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко пояснил особенность нашего "Железного купола" - многоуровневой комбинации из систем ПВО, которой Украина окружила столицу перед зимой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, наша страна выиграет "зимнюю битву" - справится со шквалом воздушных ударов по украинской критической и жилой инфраструктуре, к которым РФ, скорее всего, вновь прибегнет, ведь в этом заключается ее "тактика". В интервью ТСН Сергей Попко подтвердил, что столица Украины - Киев - пережила наибольшее количество массированных налетов и воздушных атак за всю историю современных войн.

"Такого количества массированных налетов с применением такого современного и мощного вооружения не знал ни один город в истории войн", - заявил он.

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Удалось сдержать беспрецедентное количество ударов дронами и ракетами разных модификаций. Была и баллистика, и крылатые боеголовки, и ракеты, идущие по аэробаллистическим траекториям. Армия РФ использовала много тактик: запускала свое оружие с разных направлений, комбинировала атаки, запуская одновременно БПЛА вместе с ракетами, пыталась бить по Украине волнами, чтобы убить как можно больше украинцев, перечислил Попко.

По его словам, больше всего оккупанты хотели лишить киевлян воды, света, тепла. Другими словами, подтолкнуть столицу к гуманитарной катастрофе.

Перед началом зимы Киев, как и другие города Украины, пытается максимально усилить свой "Железный купол", чтобы дать отпор оккупантам. С этой целью лидер Украины Владимир Зеленский ездил с визитом в США, договорившись о совместном производстве систем ПВО на украинских территориях, упомянул глава КГВА. "По прогнозам, первые результаты ожидаются уже к концу 2023 года", - уточнил он.

На данный момент вокруг Киева выстроена многоуровневая система защиты неба: благополучие украинцев охраняют мобильные огневые группы и ЗРК разных модификаций. В распоряжении столицы: ЗРК -"Оса", "Avenger"; ПЗРК -"Piorun", "Игла", "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS -70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и так далее.

"Из зенитно-ракетных комплексов: С-300, "Бук", С-125, "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot". Мы систематически и спланированно повышаем эффективность ПВО Киева", - заявил Попко.

Вместе с тем он предупредил украинцев, что даже сама мощная система противовоздушной защиты, даже всем известный "Железны купол", которым защищает свое небо Израиль, не может на 100% гарантировать безопасность для населения. Никто не должен игнорировать воздушные тревоги, рассчитывая на защиту ПВО. Следует немедленно идти в укрытие.

"Тревоги раздаются, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственны за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких", - заявил глава Киевской городской военной администрации.

Украины попросила у партнеров "временные" системы ПВО на зиму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не все государства могут снять со своего вооружения системы ПВО, чтобы помочь Украине. Он заявил, что страна понимает ценность этих систем, поэтому просит у некоторых партнеров дать ПВО "в аренду" - только для эксплуатации в зимний период, чтобы отбить атаки РФ на свои города. Позже информацию о "временных" ПВО подтвердил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Из долгосрочной помощи - 11 октября стало известно, что Британия передаст Украине свое ПВО Terrahawk Paladin. В Минобороны Украины уточнили, на что способны эти британские системы.

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