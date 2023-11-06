В прошлом году россияне допустили много ошибок, на этот раз они будут действовать умнее, говорят в разведке.

Россия сделала выводы из своих ошибок во время прошлогодней кампании ракетно-дроновых ударов по украинской энергетике, поэтому этой зимой агрессор будет действовать умнее. Об этом представители Главного управления разведки рассказали изданию РБК-Украина.

Отмечается, что в прошлом году агрессор начал ракетную кампанию в октябре – задолго до начала настоящих холодов. На этот раз россияне решили немного подождать.

"Наиболее вероятно, они начнут, когда будет больше нагрузка на нашу энергосистему и соответственно более благоприятные условия для нанесения ударов. А такое может быть во время наступления холодов, когда потребление электроэнергии выйдет на пиковые показатели осенне-зимнего периода. Россияне выжидают понижения температуры ниже нуля", - рассказал представитель ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий.

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Также россияне увидели, что тактика массированных залпов по 100 ракет в день быстро истощает запасы оружия, но не гарантирует результат. Поэтому на этот раз агрессор попытается действовать не количеством, а тактикой. По мнению Скибицкого, россияне попытаются одновременно бить по всем критическим точкам энергосистемы, проводя доразведку и нанося повторные удары для достижения окончательного результата.

Представитель Командования Воздушных сил Юрий Игнат предполагает, что на этот раз россияне будут делать ставку на дроны-камикадзе "Шахед", которые они теперь производят самостоятельно, а не покупают у Ирана.

"Собирать дроны - это и легче, и дешевле. Чтобы повторить тот сценарий, который россияне воплощали в прошлом году, надо очень много ракет. Поэтому можно предположить, что на этот раз дроны в пропорции к ракетам будут использоваться больше, чем в прошлом году. В прошлом году этот показатель составлял 50 до 50", – говорит Игнат.

Скибицкий добавляет, что агрессор скорее всего прибегнет к комбинированным ударам дронами, крылатыми и баллистическими ракетами. Но в ГУР считают, что крылатых ракет будет больше, чем баллистических. По словам Скибицкого, основными будут ракеты Х-101, Х-555 и "Калибры", которые Россия не применяет с конца сентября, очевидно, накапливая их для ударов зимой.

Сколько ракет зара имеет Россия

По подсчетам ГУР, сейчас количество ракет в России примерно на уровне прошлого года. В общей сложности это около 870 ракет, которые могут поражать цели на расстоянии более 350 километров. Речь идет ориентировочно о полутора сотнях "Калибров", в целом таком же количестве Х-101, Х-555 и Х-55, до трех сотен "Искандер-М" и "Искандер-К", ориентировочно 80 "Кинжалах" и полутора сотнях Х-22/Х-32.

Украинская разведка считает, что в месяц Россия способна производить более сотни новых ракет разных типов. Кроме того агрессор постепенно модернизирует старые советские ракеты Х-22, превращая их в более современные Х-32.

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