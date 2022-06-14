Тема оккупации украинских земель и увеличения России — ключевая тема выборов в РФ, которые состоятся 11 сентября в 27 регионах.

Война в Украине станет основной темой выборов в РФ, где россиянам будут рассказывать о том, что плохие условия жизни оправдываются увеличением территории.

Об это в интервью Радио НВ заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

"Тема оккупации украинских земель и увеличения России — ключевая тема выборов в РФ, которые состоятся 11 сентября в 27 регионах. Но это не просто выборы губернаторов. Это во многом вотум доверия к войне и военным действиям, которые ведет Путин... Вопрос аннексии станет главным. Если упростить, главная идея этих выборов будет очень проста: "Нам стало гораздо хуже жить, но мы увеличиваем нашу территорию и поднимаемся с колен"", — объяснил советник главы МВД.

На этих выборах, по мнению Денисенко, будут использовать и тему украинских военнопленных.

"Мы можем увидеть очень неприятный для нас, морально отвратительный, по сути, театральный фарс с нашими военными и рассказами о страшных преступлениях "укрофашистов", особенно на территории Мариуполя", — добавил он.

Уход Путина от власти:

4 июня 2022 года таблоид The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона писал о том, что военные РФ могут устроить переворот и убить Путина из-за провала в войне.

6 июня 2022 года стало известно, кого Путин назначит своим преемником и какую должность он "подарит" дочери.

9 июня 2022 года появилась информация о том, что кресло президента РФ займет человек без амбиций.

9 июня 2022 года Путин намекнул, что война может длиться боле 20 лет, и попросил россиян активнее размножаться.

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