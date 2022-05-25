Енин рассказал, что враг усилил обстрелы приграничья и пытается переправить в Украину своих диверсантов.

В Министерстве внутренних дел Украины прокомментировали сообщения о возможности нового российского наступления с севера. По словам замминистра Евгения Енина, подразделения МВД готовы к отпору.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщила пресс-служба ведомства.

"Мы совместно с подразделениями Вооруженных сил укрепляем оборону вокруг наших границ. Мы ужесточили режим службы в приграничных областях, выставляются дополнительные наряды. Мы готовы к отпору любых попыток со стороны России. На сегодняшний день мы чаще сталкиваемся с артиллерийскими или минометными обстрелами. В отдельных случаях речь идет о попытках проникновения ДРГ с российской стороны. Они, как правило, получают решительный отпор и с большими потерями отступают", - заявил Енин.

Он также добавил, что сейчас вдоль белорусской границы элементов накопления ударных группировок россиян не наблюдается.

"Враг осуществляет беспокоящий огонь, не давая нам отвлечь определенные резервы на более "горячие" направления", - сказал он.

Что этому предшествовало

Ранее издание The Washington Post сообщило, что пограничники вместе с другими украинскими защитниками готовятся к возможному повторному вторжению России с севера. Заместитель командира ГПСУ в Черниговской области Александр Середа рассказал: ежедневно на территорию региона падает от двух до восьми снарядов. "В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. [У русских] нет понятия о правилах ведения боя", - заявил Середа.

Вместе с тем председатель Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил постоянные обстрелы приграничных территорий в регионе. Россияне открывают огонь как днем, так и ночью. Похожая ситуация сложилась на Сумщине: сегодня враг обстрелял земли трех общин в области, одну - из самолета.

В Госпогранслужбе заявили, что украинские пограничники не наблюдают формирование российскими войсками группировки для наступления в сторону Чернигова.