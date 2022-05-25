Пограничники отмечают, что враг пока не формирует группировку для наступления.

Украинские пограничники не наблюдают формирования российскими войсками группировки для наступления в сторону Чернигова.

Об этом заявил Укринформу спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Россия не оставляет вооруженных провокаций на украинско-российском участке границы, в частности на направлении Черниговской области. Практически ежедневно продолжаются обстрелы территории Украины из стрелкового оружия, минометов, артиллерийские обстрелы, в том числе и объектов гражданской инфраструктуры в приграничье. Огонь ведется с территории России", - сказал он.

Демченко объясняет, что враг пытается демонстрировать свое присутствие для сковывания действий украинских военных и их применения на других направлениях.

"Для этого страна-агрессор продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения вооруженных сил. В отдельных районах противник усиливает инженерное оборудование позиций. В то же время формирования врагом группировки для возобновления наступления в настоящее время не наблюдается", - подчеркнул спикер ГПСУ.

Что этому предшествовало

Ранее сегодня издание The Washington Post сообщило, что пограничники вместе с другими украинскими защитниками готовятся к возможному повторному вторжению России с севера. Заместитель командира ГПСУ в Черниговской области Александр Середа рассказал: ежедневно на территорию региона падает от двух до восьми снарядов. "В любом случае мы готовимся к возможному повторному вторжению. Они атакуют наши позиции и города. [У россиян] нет понятия о правилах ведения боя", - заявил Середа.

Вместе с тем глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус подтвердил постоянные обстрелы приграничных территорий в регионе. Россияне открывают огонь как днем, так и ночью. Похожая ситуация сложилась на Сумщине: сегодня враг обстрелял земли трех общин в области, одну - из самолета.