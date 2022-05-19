Украинцев массово депортируют в РФ через "фильтрационные лагеря" и допросы в самые отдаленные регионы России.

Россия намерена принудительно вывезти из Украины около двух миллионов наших граждан – сейчас таким образом вывезено 1,3 млн украинцев.

Об этом сообщила Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова по итогам встречи с сенатором итальянского парламента и председателем парламентской комиссии по расследованиям преступлений феміциду и всех форм гендерно обусловленного насилия Валерией Валенте.

"Украинцев массово депортируют в РФ через" фильтрационные лагеря " и допросы в самые отдаленные регионы России. Без документов и средств существования. Вывоз граждан был тщательно и заранее спланирован, этому я располагаю документальными доказательствами. Депортировать собираются 2 млн наших людей, сейчас уже вывезено 1,3 млн", – проинформировала она.

Денисова также рассказала, что с начала полномасштабного военного вторжения работа ее офиса во всех регионах сосредоточена на фиксации преступлений РФ в Украине, сведения о них оформляются в соответствии с протоколами ПРООН и предоставляются МУС и следственным органам.

Омбудсман уточнила, что получает информацию из интервью граждан, эвакуированных с временно захваченных территорий, а также от освобожденных украинских военнопленных.

По ее данным, на номер горячей линии уполномоченного ВР по правам человека позвонили около 42 тыс. граждан, сообщивших о преступлениях рф против 83 тыс. человек, 1025 – только за последние сутки.

По убеждению украинского омбудсмена, Россия совершает геноцид украинского народа, и остановить все это возможно лишь предоставлением оружия Украине, чтобы восстановить законные, общепризнанные границы нашего государства.

Ранее сообщалось, что Россия устроила фильтрационные лагеря в оккупированном Крыму.

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