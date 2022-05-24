Военный аналитик уверен, что Россия будет остановлена и разгромлена.

В ближайшие две недели на Донбассе ожидается максимально горячая фаза: Россия бросила все свои силы.

Такое мнение высказал офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Радио НВ.

"Впечатлительным людям в ближайшие две недели лучше не смотреть новости и не проверять их, если они не хотят расстраиваться или слишком много переживать. В эти две недели будет максимально горячая фаза, потому что Россия бросила максимально все, что у нее есть, – заявил эксперт. – Туда перекинули максимально все – от морской пехоты, регулярных частей, до всяких ЧВК Вагнера и других наемников".

По словам аналитика, сейчас одна из самых "горячих точек" – Попасная Луганской области, именно в этом районе ближайшие неделю-две будет происходить сражение, битва. Сейчас войска РФ после неудач пытаются там продвигаться, но получается у них это "черепашьими шагами".

"Я уверен, что в Попасной Россия будет остановлена и разгромлена. Даже если они смогут еще немного продвинуться, это не обваливает возможности украинской обороны на этом участке, потому что резервы, новое вооружение подтягиваются. В любой войне, которая не статичная, а мобильная, могут быть тактические неудачи, – это все операционный уровень. Но если мы говорим о стратегическом уровне, то у России и близко нет успехов, и они к ним не приближаются", – уверен Левин.

Напомним, в МВД считают, что Украину ждет очень тяжелый месяц решающей битвы за Донбасс.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ближайшие недели войны будут сложными.

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