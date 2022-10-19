В Винницкой области слышны взрывы, сообщают местные жители.

В среду, 19 октября, после объявления воздушной тревоги в ряде областей Украины стало известно, что россияне атакуют Винницкую область с воздуха.

Сначала информация появилась в местных Телеграмм-каналах, а позже ее подтвердили власти.

"Оставайтесь в укрытиях! Винницкая область под ракетным обстрелом! Работают военные!" - написал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

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Также ряд Телеграм-каналов сообщает о столбе дыма после взрыва. Сейчас точное место "прилета" официально не называют, но уже есть информация, что удар снова был нанесен по Ладыжинской ТЭС.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадания и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", - добавил в 15:12 Борзов.

Обстрел Украины и отключение света

10 октября утром Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Взрывы слышали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Хмельницкой и Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов в понедельник утром.

Участники совещания подчеркнули важность временного уменьшение потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети – с 17:00 до 22:00.

11 октября российские оккупанты атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области, запустили два дрона-камикадзе.

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