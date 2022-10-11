На месте работают все службы.

Российские оккупанты атаковали теплоэлектростанцию (ТЭС) в Винницкой области, запустили два дрона-камикадзе.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"Совершена атака на Ладыжинскую ТЭС. 2 дрона-камикадзе "Shahed-136". Все службы работают", - написал он. Видео дня

Борзов также призвал соблюдать меры безопасности во время воздушной тревоги.

Обстрел Украины и отключение света

Как сообщал УНИАН, 10 октября Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. Взрывы слышали в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.

Президент Владимир Зеленский провел совещание по вопросам восстановления связи и энергоснабжения, поврежденных в результате российских ракетных обстрелов.

Участники совещания отметили важность временного уменьшения потребления электроэнергии в часы пиковой нагрузки на сети – с 17:00 до 22:00.

Украинцев призвали снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить потребность в аварийных отключениях, граждан просили в указанное время не пользоваться наиболее энергорасточительные приборами, а именно: электрообогревателями, бойлерами, электроплитами, микроволновыми печами, стиральными и посудомоечными машинами, электрочайниками, кофеварками, утюгами и тому подобное.

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