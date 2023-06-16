Мэр подтвердил взрыв в Подольском районе Киева.

В пятницу, 16 июня, во время воздушной тревоги в Киеве слышны взрывы. На подступах к столице работают силы противовоздушной обороны.

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, Киев в очередной раз стал целью массированной ракетной атаки российских террористов. Сначала россияне осуществили пуски крылатых ракет "Калибр", затем Центр, Восток и Запад предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил взрыв в Подольском районе столицы.

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"Взрыв в столице. В Подольском районе. На Киев еще летят ракеты", - заявил Кличко.

Воздушные силы заявили, что на Киев и Киевскую область летят баллистические ракеты. Всех срочно призывают пройти в укрытие.

Кстати, Россия атакует Киев ракетами во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы. Этот африканский лидер поддерживает довольно дружеские отношения с диктатором Путиным. Очевидно, из-за "дружественных ракет" России Рамафоса сейчас в укрытии.

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Ракетная атака 16 июня: что известно

Утром 16 июня украинцев предупредили о ракетной опасности. В связи с этим в ряде областей объявлена воздушная тревога.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря!"- отметили в Воздушных силах ВСУ.

Есть угроза применения баллистического оружия. Взрывы раздаются в Киеве и области. Тревога охватила центр, север и запад страны.

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