По его словам, россияне вряд ли повторит массированную атаку "Кинжалами", поскольку этих ракет у них очень мало.

Россия начала запускать по Украине гиперзвуковые ракеты "Кинжал" сразу после того, как под Брянском загадочно упали пять военных бортов. Во время одной из массированных атак рекордные шесть "Кинжалов" летели на правительственный квартал.

Об этом заявил военный эксперт Роман Свитан во время стрима с журналисткой Юлией Латыниной. По его словам, ракеты летели по целям, а не в одну точку.

"Шли (ракеты-УНИАН) на правительственный квартал. Шесть "Кинжалов" не в одну точку уходили. Они шли по определенным целям. Патриот работал в штатном режиме. При чем, по тому видео, которое есть в сети, это автоматический режим", - отметил Свитан.

По его данным, ракеты сбивали всего две пусковые установки Patriot. "Мозг" этой системы автоматически решил не привлекать другие установки, которых могло быть до восьми.

Эксперт отметил, что ракета могла бы повредить Patriot, но точно не уничтожить его. Повреждения возможны, когда металлические обломки ракеты упадут на пусковую установку.

По его словам, россияне точно знали, что не вывели из строя Patriot, но врали об этом, чтобы скрыть уничтожение "Кинжала" и поднять победный дух в обществе. Повторной атаки "Кинжалами" не будет, уверен Свитан. Он отметил, что Россия в панике, потому что их "несбивные ракеты" сбиты.

ЗРК Patriot в Украине-последние новости

23 апреля в Украину прибыл один из обещанных дивизионов американских ЗРК Patriot. Позже на боевое дежурство вышел и второй дивизион Патриота.

С помощью этой системы украинские силы ПВО смогли перехватывать и уничтожать российские ракеты"Кинжал", что оккупанты называли "гиперзвуковыми".

Тем временем россияне мечтают уничтожить эти ЗРК. После массированной атаки "Кинжалами" РФ заявила, что одна установка была полностью уничтожена после одной из ракетных атак. В СМИ была информация, что повреждения были незначительными, а систему даже не придется вывозить за пределы Украины для ремонта, поэтому она продолжила защищать Украину от вражеских атак.

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