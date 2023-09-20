Российская артиллерия постоянно открывает огонь, подчеркнул Константин Денисов.

Боец "Легиона Свобода" Константин Денисов описал бешеную интенсивность боев на Запорожском направлении.

В эфире телеканала "Эспрессо" он отметил, что российская артиллерия постоянно открывает огонь.

"Находимся на Запорожском направлении, здесь ад. Русские, как подурели. Враг обстреливает нашу пехоту из гранатометов, из РСЗО "Ураган", из огнеметной системы "Солнцепек". Очень сложно дается продвижение вперед. Российская артиллерия бьет без остановки. Мы отвечаем качественно, но враг имеет паритет в артиллерии", - заявил Денисов.

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По словам воина, ВСУ нуждаются в дальнобойном оружии, потому что оно еще раньше хорошо себя показало.

"Дальнобойное оружие позволяет выбивать российские пусковые установки, разрушать вражескую логистику. Нам нужна авиация, потому что российские вертолеты охотятся за нашей техникой и сбрасывают бомбы с самолетов", - добавил Денисов.

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинские военные пробили линию обороны РФ в районе Бахмута Донецкой области. Такое заявление сделал командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, обстановка на востоке остается сложной.

Есть успехи и на юге страны. Силы обороны Украины продвигаются в направлении Токмака Запорожской области, который является узловым центром обороны российских оккупационных войск.

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