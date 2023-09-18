По словам Маломужа, враг пытается укрепить позиции в Токмаке и создать новую линию обороны, однако перспектив у россиян уже нет.

Силы обороны Украины продвигаются в направлении Токмака Запорожской области, который является узловым центром обороны российских оккупационных войск. У противника трещит фронт.

Такое мнение в эфире телканала FREEДОМ высказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж. По его словам, перекрывая сухопутный коридор, по которому РФ снабжает свои войска техникой и людьми, украинские военные создадут условия для окружения большой группировки врага. Однако противник это тоже понимает.

"Буквально в последние дни враг бросает (на юг) все силы даже с того направления, которое он считал приоритетным для наступления – это как раз Сватово – Кременная, это Купянск, где особо были расчеты России на контратаки и захват не только Купянска, а дальше Харьковской области и оттягивание наших сил туда. Не получилось – мы их отбили. Соответственно, они эти большие силы и средства там сегодня не держат, потому что трещит фронт на Запорожском направлении, особенно в направлении Токмака", – подчеркнул Маломуж.

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Генерал отметил, что россияне перебросили на Запорожское направление неполные бригады ВДВ и полки, ряд танковых подразделений. Сегодня враг пытается укрепить позиции в Токмаке и создать новую линию обороны.

При этом, по словам Маломужа, перспектив у россиян уже нет. Украинские войска постепенно движутся в том направлении и при грамотном планировании спецопераций в тылу врага им удастся разорвать сухопутный коридор.

"В течение месяца-полутора, я считаю, мы можем провести такую операцию. Если враг опомнится и бросит все силы и средства, которые возможно, а мы еще не успеем создать такие перспективы перерезания, это будет более затяжной процесс, который перейдет в новый год и дальше. Но я предполагаю, что будет более оптимистичный сценарий: мы все-таки сумеем перерезать коридор и создать условия для окружения, а, возможно, и бегства врага, если он будет с двух сторон битый", – продолжил экс-разведчик.

Генерал прогнозирует, что после поступления на вооружение украинских войск современной авиации, предоставления ракет ATACMS начнется "стратегический просчет" противника, в результате которого россияне будут отступать в сторону моря и бежать во временно оккупированный Крым.

Война в Украине: ситуация на фронте

Украинские военные пробили линию обороны РФ в районе Бахмута Донецкой области. Такое заявление сделал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. По его словам, обстановка на востоке остается сложной.

Есть успехи и на юге страны. В частности, на Таврическом направлении за сутки были ликвидированы 135 российских захватчиков. Еще 177 оккупантов получили ранения.

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