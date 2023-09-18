Враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявляет, что украинские войска пробили линию обороны российских оккупантов возле Бахмута.

Как сообщается в Telegram-канале Military media center, Сырский отметил, что общая обстановка на восточном направлении остается сложной. Враг там не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

"Продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на минувшей неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции", - отметил команадувач.

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Он пояснил, что эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.

"В результате успешных действий наших войск была пробита линия обороны врага, которую он пытался закрыть, бросая в бой все имеющиеся резервы", - заявил Сырский.

Кроме того, он сообщил, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

"Конечно, мы продолжаем движение вперед. Это лишь еще один очередной шаг на пути к полному освобождению наших территорий. Для организации выполнения наших задач провел рабочую встречу с командирами бригад, которые сейчас находятся в этом районе", - отметил командующий.

В ходе работы, добавил он, были заслушаны выводы по оценке обстановки, определен ряд проблемных вопросов, большинство из которых было решено на месте, уточнены задачи на дальнейшие действия.

Кроме того, как отмечается в сообщении в Telegram-канале Сырского, он поблагодарил военнослужащих за "уверенное продвижение и освобождение Клещиевки и Андреевки от оккупантов".

"На передовой вместе с нашими воинами, которые держат оборону и продолжают движение вперед... 80-я ОДШБр, 26-я АБр, 45-я ОАБр, 19-я ракетная бригада, 13-й отдельный десантно-штурмовой батальон, 95-я ОДШБр, 3-я ОШБр, Объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" и другие воины - большая честь пожать вам руки", - отметил Сырский.

Он также сообщил, что наградил военных за мужество и героизм проявленные в боях. "Идем вперед! Слава Украине", - подчеркнул командующий.

В видеозаписи, которая опубликована в этом посте, Сырский отмечает: "Сегодня мы можем отметить очередной шаг в нашем деле освобождения Украины: тот населенный пункт, то есть Клещивка, за который несколько месяцев шла борьба, взятый нами под контроль".

Война в Украине - ситуация на фронте

15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Андреевка Донецкой области была освобождена, а 17 сентября украинские защитники освободили от российских захватчиков населенный пункт Клещиевка Донецкой области.

В течение суток на Таврическом направлении украинские защитники уничтожили 135 российских захватчиков и ранили 177.об этом сообщил объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления.

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