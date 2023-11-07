Перемещение российского флота подальше от Крыма может задержать поставки новых кораблей.

Поражение российского корабля "Аскольд" в Керчи заставит оккупантов передислоцировать свой флот еще дальше от Украины.

Об этом речь идет в свежем обзоре британской разведки. Аналитики разведки обратили внимание на то, что "Аскольд" класса "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, еще не был введен в состав российского флота.

"По сообщениям украинских и российских источников, 4 ноября 2023 года вновь построенный корвет ВМФ России почти наверняка был поврежден в результате удара во время стоянки на судостроительном заводе "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму. Этот инцидент произошел дальше на восток в Крыму, чем большинство предыдущих заявленных Украиной дальних ударов", – говорится в обзоре разведки.

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Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть вопрос о передислокации дальше от линии фронта, что задержит поставки новых кораблей, добавили аналитики.

Удар по Керчи

В субботу в Керчи прогремели взрывы. Захватчики сообщили об атаке полутора десятков ракет, которые были сбиты, а "обломки" упали на территории судостроительного завода.

Вскоре стало известно, что на самом деле по крайней мере одно попадание в корабль действительно было. Позже эту информацию подтвердили и в ВСУ, и сами захватчики. Враг признался, что ракета действительно попала в корабль проекта "Каракурт".

В интернете появились новые, более четкие спутниковые снимки российского корабля "Аскольд", пораженного украинской ракетой в доке судостроительного завода оккупированной Керчи.

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