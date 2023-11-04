Отмечается, что ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре завода.

В ВСУ официально подтвердили поражение судостроительного завода "Залив" в Керчи после сегодняшней атаки. Соответствующая информация обнародована Управлением стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ.

"Вечером 4 ноября Вооруженные Силы Украины нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре судостроительного завода "Залив" во временно оккупированной Керчи".

Не сообщается о поражении каких-то конкретных целей, однако в украинских телеграм-каналах распространилась информация о прилетах по малому ракетному кораблю "Аскольд".

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Этот носитель крылатых ракет "Калибр" является одним из самых новых и современных кораблей ЧФ России. Он был заложен в 2016 году на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду лишь в 2021 году.

Сегодня в Крыму раздавались взрывы

Сегодня в Крыму объявляли воздушную тревогу, а впоследствии раздались взрывы.

Позже стало известно о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи, а также в районе Крымского моста. Впоследствии гауляйтер Крыма Аксенов сообщил о падении обломков ракет в районе судостроительного завода в Керчи. В соцсетях сообщалось о попадании в один из кораблей.

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