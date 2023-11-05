Они четко свидетельствуют, что корабль получил существенные повреждения в результате попадания.

В интернете появились новые, более четкие спутниковые снимки российского корабля "Аскольд", пораженного украинской ракетой в доке судостроительного завода оккупированной Керчи. Снимки опубликовала украинская OSINT-группа Truth Hounds.

Опубликованные снимки, как утверждается, датированы 12 часом дня. На них зафиксирован корабль в доке с хорошо заметным черным нагаром в центральной части.

"Сегодняшние снимки показывают, что был по крайней мере один видимый удар по кораблю, и один дополнительный кран был перемещен для ликвидации последствий", – говорится в аннотации к фото.

Видео дня

Для сравнения также опубликован снимок корабля по состоянию на 31 октября 2023 года. На этом кадре нет ни следов пожара, ни грузового крана рядом.

Удар по российскому кораблю в Керчи

Как писал УНИАН, в субботу в Керчи раздались взрывы на территории местного судостроительного завода "Залив". Российские оккупанты сообщили об атаке полутора десятков ракет, которые были сбиты все до одной, а "обломки" упали на территории судостроительного завода.

Но уже вскоре стало известно, что на самом деле по крайней мере одно попадание в корабль действительно было. Позже эту информацию подтвердили и в ВСУ. Тогда уже и русские официально признали, что ракета действительно попала в корабль проекта "Каракурт".

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