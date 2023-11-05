Также российское оборонное ведомство отчиталось о работе ПВО.

В Министерстве обороны России заявили о повреждении корабля в результате атаки на временно оккупированный Крым в субботу, 4 ноября.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс "РИА Новости". В Минобороны РФ утверждают, что украинские военные ударили по судостроительному заводу им. Бутомы в оккупированной Керчи "15 крылатыми ракетами".

"Средствами ПВО сбиты 13 крылатых ракет. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе", – говорится в сообщении.

Удар по судостроительному заводу в Керчи

В субботу, 4 ноября, во временно оккупированной Керчи прогремели взрывы. Впоследствии появилась информация о задымлении в районе судостроительного завода "Залив" в Керчи. "Дымило" и возле Крымского моста.

Российский гауляйтер в Крыму Сергей Аксенов сообщал, что в районе завода якобы упали обломки. Однако в Сети писали о попадании в один из российских кораблей. Вероятно, речь о носителе "Калибров" – корабле "Аскольд", который является "новинкой" Черноморского флота и был спущен на воду только в 2021 году.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя атаку, отмечал, что, вероятно, был поврежден один из российских кораблей. По его словам, это судно еще даже не принимало никакого участия в боевых действиях, а лишь проходило какие-то испытания.

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