Пленный оккупант рассказал, как к нему и другим мужчинам из так называемой "ДНР" относились российские командиры.

Россия принудительно забрала из так называемой "ДНР" почти всех мужчин, их отправили на войну против Украины. Пленный захватчик, которого "мобилизовали" в оккупированной Донецкой области, рассказал, как к нему относились русские командиры.

Видео с рассказом мужчины опубликовала Служба безопасности Украины.

Оккупант заявил, что теперь псевдообразование "ДНР" называют "ЖНР" - "Женской народной республикой", ведь там почти не осталось мужчин. Всех "мобилизовали" на войну против Украины.

"Нам не до политики, мы работающие люди, работали... А нас призвали, фактически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", - признался оккупант.

Также он рассказал, как российские командиры относятся к "мобилизованным". По словам мужчины, он якобы никогда не чувствовал себя частью российской армии, ведь к нему там очень плохо относились.

"Нас бросили в Стеблянке, без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было очень корректным. Именно командир батальона почти всегда был в нетрезвом состоянии", - рассказал задержанный.

Кроме этого, оккупант рассказал, что командиры стреляли мужчинам из "ДНР" под ноги, если им что-то не нравилось. В настоящее время задержанный дает показания СБУ и разоблачает преступления РФ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что более 200 боевиков "ДНР" устроили бунт, они отказывались ехать "на убой".

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