Большая часть из выделенных денег была потрачена в марте, во время активной фазы войны.

С начала войны с Украиной правительство России втрое увеличило финансирование государственных СМИ.

За период с января по март по статье "средства массовой информации" из федерального бюджета было выделено 17,4 млрд рублей. В прошлом году за аналогичный период эта сумма составила 5,4 млрд рублей, сообщает The Insider.

Большая часть из выделенных денег была потрачена в марте, во время активной фазы войны России против Украины. Из бюджета было выделено 11,9 млрд рублей — вдвое больше, чем за январь и февраль вместе взятые (5,5 млрд).

Траты на СМИ обгоняют даже такие показатели, как финансирование армии (выросло лишь на 11%, до 824 млрд рублей), расходы на национальную безопасность и правоохранительные органы (увеличились на 5,6%, до 501,6 млрд рублей). И даже траты на социальную поддержку граждан, несмотря на кризис и инфляцию, увеличились лишь на 6,5% (1,719 трлн рублей).

Всего на финансирование СМИ, согласно закону о госбюджете, за год должно быть выделено 114,8 млрд рублей. 28,7 млрд — для АНО "ТВ Новости" (управляющей RT), 25,2 млрд — для ВТРК, 1,73 млрд рублей — для Общественного телевидения России, 1 млрд — для телецентра "Останкино", 6 млрд — для Первого канала, 1,8 млрд — для "Звезды". Также в виде коллективной субсидии 7,5 млрд рублей из бюджета уйдут Первому каналу, НТВ, ТРК "Петербург", "ТВ Центру" и "Карусели". 9,3 млрд рублей потратят на МИА "Россия сегодня", 3,6 млрд — на ИТАР-ТАСС.

По данным издания "7×7", после начала войны в четверти российских регионов России закрылись местные СМИ. Всего с 24 февраля были заблокированы или прекратили работу более 30 изданий. Роскомнадзор заблокировал сайты "Медузы", Euronews, "Медиазоны", "Кавказского узла", Би-Би-Си, "Радио Свобода", DW. "Эхо Москвы" прекратило работу после блокировки и обвинений в публикации материалов с призывами к экстремистской деятельности и с "фейками" о действиях российской армии в Украине. "Новая газета" сообщила о приостановке работы после второго предупреждения от РКН из-за "упоминания НКО-иноагента без маркировки". О временной приостановке работы после блокировки заявил и телеканал "Дождь".

Напомним, по словам одного из советников руководителя ОП, если Москва стремится продемонстрировать готовность к диалогу, она должна снизить градус вражды, который повысили ее пропагандисты.

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