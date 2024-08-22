'РФ точно потеряла тысячи опытных военных': Ходжес назвал причину появления срочников на фронте

Россия не в состоянии не только заменить раненых и погибших военных, но и восстановить технику, которая была потеряна в боях, говорит генерал.

Россия использует солдат-срочников для сдерживания украинского наступления в Курской области. Это свидетельствует о "серьезной нехватке ресурса в Вооруженных силах РФ".

Об этом заявил в комментарии CBC News бывший командующий Сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Кажется, что россияне постоянно пытаются повторять одно и то же. Они точно потеряли тысячи опытных военных и командиров, которых теперь заменяют менее опытными и подготовленными людьми", - отметил Ходжес. Видео дня

По его словам, Россия не в состоянии не только заменить раненых и погибших военных, но и восстановить технику, которая была потеряна в боях. Генерал не наблюдает никаких значительных изменений или инноваций в этом вопросе со стороны россиян.

Российские срочники на фронте

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Между тем в разведке Британии сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным западных СМИ, в своих попытках остановить продвижение ВСУ в Курской области Кремль перебрасывает в указанный регион военных с фронта, а также молодых призывников с поверхностной подготовкой, малым количеством тяжелой техники и сомнительным руководством.

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