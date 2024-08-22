Российское общество по-другому воспринимает гибель срочников, чем кадровых военных.

Россия приняла решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать мобилизованных.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун в эфире телеканала "Эспрессо".

"В России приняли решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать приток новых мобилизованных. Во-первых, россияне не хотят объявлять открытую мобилизацию, которая продолжается на основе указа, подписанного Путиным ранее. Они набирают примерно 30-40 тысяч человек в месяц для обеспечения своих потребностей, закрывая определенные пробелы. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы накопить ударную силу, не говоря уже о создании стратегических резервов или прикрытии ситуации на Курщине, которая может развиваться и в других приграничных областях РФ", - подчеркнул Ягун. Видео дня

По его словам, россияне считают, что нет смысла объявлять мобилизацию, если можно каждые полгода призывать по 300 тысяч срочников, и этого будет достаточно. Украине это на руку, поскольку мы понимаем, какие риски связаны со срочниками.

"Их гибель вызывает совсем другие эмоции, чем в случае с профессиональными военными. Кроме того, когда Путин пришел к власти, он обещал обеспечить высокую безопасность государства, не полагаясь на срочников. Он всегда лично вмешивался в вопросы, связанные со срочниками, и для него это было табу. Но в нынешней ситуации видим совсем другой подход", - отметил Ягун.

Российские срочники на фронте

Как сообщал УНИАН, ВСУ с начала военной операции на Курщине взяли под контроль уже более 90 населенных пунктов страны-агрессора - более 1250 квадратных километров территории. Сейчас там действует военная комендатура.

Офицер резерва ВСУ, военный аналитик Андрей Крамаров отметил, что россияне были вынуждены перебросить подразделения, которые находились на юге Украины в Запорожской области и были резервом для оккупантов на передовой. Это несколько облегчает ситуацию для наших войск.

Между тем в разведке Британии сообщили, что Кремль пытается защитить Курскую область от наступления ВСУ, привлекая части, сформированные из специалистов. Там заявили, что одним из таких подразделений стал специализированный мотострелковый полк, сформированный в мае из личного состава Воздушно-космических сил (ВКС).

По данным западных СМИ, в своих попытках остановить продвижение ВСУ в Курской области Кремль перебрасывает в указанный регион военных с фронта, а также молодых призывников с поверхностной подготовкой, малым количеством тяжелой техники и сомнительным руководством.

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