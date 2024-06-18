Сейчас Россия "тыкается-мыкается по фронту", отметил аналитик.

Оккупанты хотят пробиться в Покровск Донецкой области. 300 тысяч россиян могут быть мобилизованы в российскую армию, но не раньше осени.

Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона. Он напомнил, что изначально речь шла о том, что до 1 июня в России будет мобилизовано 300 тысяч человек. "Их нет. Но 300 тысяч может быть до середины осени в целом. Их там постепенно готовят", - отметил эксперт. По его словам, потери врага за последнее время увеличились, потому что партнеры начали предоставлять Украине больше оружия. Мусиенко отмечает, что в настоящее время России не удастся создать новые группировки, которые будут действовать на других направлениях.

Эксперт сообщил, что на сегодня больше всего - до 150 тысяч оккупантов, сосредоточено на Донецком направлении и, в частности, на Покровском. Он добавил, что сегодня враг не столько перебрасывает свои подразделения, а скорее пополняет потери. "Пока тот уровень потерь, которые наносят ВСУ, значительный, но не является критическим с точки зрения того, что враг не может от этого оправиться. По живой силе - 30 тысяч в месяц. Они способны сейчас пополнять эти потери", - подчеркнул Мусиенко. При этом напомнил, что рекордные потери у врага были в мае.

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Эксперт отмечает, что сейчас Россия "тыкается-мыкается по фронту", наносит удары, имеет какие-то тактические успехи, взяв посадку, огневую позицию, но у врага нет оперативно-стратегического прорыва.

Эксперт напомнил, что враг шел на Угледар и Курахово, стремясь взять в окружение украинскую группировку в Угледаре, но не получилось. "Они сместились и решили пойти на Времовское направление. Там усилились авиационные и артиллерийские удары", - добавил он. По его словам, враг может усилить обстрелы и на Харьковском направлении, потому что перебрасывает туда пушки Д-30, которые хоть и устаревшие, но работают.

Мусиенко отмечает, что враг будет пробовать идти на соединение с группировкой, которая на Кураховском направлении. "Тактика российского командования такова - наступай там, где имел успех, поэтому для них Покровское направление является одним из определяющих сейчас. Очевидно, что намерения, которые враг себе ставит - выйти в Покровск, которые минимум. Даже еще не захватить Покровск, а дойти до него. Если мы исходим из ситуации, которая есть по состоянию на сейчас, то вряд ли российские войска при таких условиях будут вообще брать какую-то паузу - они будут в таком ритме наступать", - говорил Мусиенко.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 17 июня, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что российские оккупанты продолжают атаковать позиции Сил обороны на Купянском, Покровском, Кураховском, Времовском направлениях.

По его словам, основные усилия враг сосредоточивает на Покровском направлении, где сконцентрировано подавляющее количество его ударных бригад и полков. Продолжаются жесткие бои в районах Глубокого, Часового Яра, Старомайорска, Работино, Крынок и островов в прибрежной части левого берега Днепра.

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