Украинские пограничники отбили 7 атак российских оккупантов возле Бахмута и уничтожили 40 захватчиков, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.
"Пограничники отбили 10 атак на восточном фронте, 7 из них – на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
В частности, большинство российских атак остановили минометчики ГПСУ вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины. В пригородной застройке Бахмута пограничники уничтожали врага из стрелкового оружия и гранатометов.
Ориентировочно потери противника составили 40 убитыми и 37 ранеными.
Потери РФ в Украине - актуальное
Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.
Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.
По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.
До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.
Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.
Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".