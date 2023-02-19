Еще 37 российских оккупантов получили ранения.

Украинские пограничники отбили 7 атак российских оккупантов возле Бахмута и уничтожили 40 захватчиков, сообщает Государственная пограничная служба Украины в Telegram.

"Пограничники отбили 10 атак на восточном фронте, 7 из них – на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

В частности, большинство российских атак остановили минометчики ГПСУ вместе с артиллеристами Вооруженных сил Украины. В пригородной застройке Бахмута пограничники уничтожали врага из стрелкового оружия и гранатометов.

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Ориентировочно потери противника составили 40 убитыми и 37 ранеными.

Потери РФ в Украине - актуальное

Продолжают расти потери оккупантов на войне в Украине. По мнению обозревателя Александра Коваленко, причины этому две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники.

Например, ресурсы в живой силе на Угледарском направлении враг пытается пополнить моряками, которых отправляют в разгромленные подразделения в качестве гранатометчиков.

По подсчетам разведки Великобритании, общие потери российских войск в Украине с начала полномасштабного вторжения сейчас составляют до 200 тысяч человек, из которых до 60 тысяч - ликвидированы.

До 2000 оккупантов Россия теряет сейчас на каждые 90 метров захваченных территорий на востоке Украины, уточняют в разведке НАТО.

Появляются новые данные по утраченной технике врага. Как подсчитал IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

Отдельно ВСУ демонстрировали уничтожение редкого российского "Солнцепек". Недавно появилось первое подтверждение уничтожения уникальной станции РЭБ "Палантин".

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