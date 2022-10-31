Дело в том, что пилоты из частных военных компаний не могут качественно выполнять задачи.

На фоне значительных потерь на территории Украины российское военно-политическое руководство ищет способы пополнения оккупационных войск за счет частных военных компаний. Наемных боевиков пытаются привлечь к усилению авиационной составляющей, но успехов это не приносит.

Об этом говорится в вечернем сводке Генштаба ВСУ.

По данным ГШ, в РФ приняли решение вывести контингент частных военных компаний из Республики Мали. Кроме того, российские военные наемники пытаются создать авиационную составляющую, которая может быть применена в Украине.

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"Тем не менее, эффективность и обученность летчиков, использующих различные модификации Ми-8, не позволяет выполнять задачи по назначению. Кроме того, на мотивацию летного состава негативно влияют значительно сниженные, по сравнению с Сирией, выплаты", - говорится в сообщении.

Наемники на войне против Украины

Россия активно использует наемников в войне против Украины. В основном это "вагнеровцы".

Из-за значительных потерь, "вагнеровцы" начали вербовать к себе заключенных.

В сентябре в Сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин лично агитировал "зэков" в одной из колоний строгого режима. Тогда он заявил, что воевать пойдут "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Позже российские СМИ раскрыли, что Пригожин завербовал более тысячи заключенных, а также маньяка-каннибала, отбывавшего наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

25 октября появилась информация, что в "Вагнер" берут заключенных, страдающих ВИЧ и гепатит C.

28 октября стало известно, что бойцы украинского спецподразделения "Хорт" во время боевого задания ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнер".

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