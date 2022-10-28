Военнослужащие также "затрофеили" оружие ликвидированного оккупанта.

Бойцы украинского спецподразделения "Хорт" во время боевого задания ликвидировали заместителя начальника штаба наемников ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает спецподразделение "Хорт" в Facebook.

"Во время выполнения боевого задания бойцы нашего спецподразделения в ближнем бою столкнулись с группой боевиков печально известной пригожинской ЧВК "Вагнер". Боевой контакт отправил в ад всю вражескую группу. Среди двухсотых вагнеровцев был идентифицирован заместитель начальника штаба", – говорится в сообщении.

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Военнослужащие также "затрофеили" оружие ликвидированного оккупанта – АК-12. В "Хорте" отметили, что этот автомат был принят на вооружение вражеской армии в 2018 году.

ЧВК "Вагнер": кого отправляют на войну в Украину

Бойцы ЧВК "Вагнер" принимают активное участие в войне России против Украины. Известно, что большинство членов российской ЧВК "Вагнер" составляют наемники из числа бывших заключенных. На них также приходится наибольший процент погибших.

В ряды "вагнеровцев" начали массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C. Среди других боевиков, которые вынуждены служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией.

Кроме того, сообщалось, что владелец этой частной военной компании Евгений Пригожин завербовал на войну против Украины маньяка-каннибала, отбывавшего наказание в одной из тюрем в российском городе Саратов.

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