На днях пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БпЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся.

На границе Черниговской области российские оккупанты начали применить беспилотники с зажигательной смесью.

Об этом говорится в сети Facebook Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Наблюдаем новый уровень безответственности со стороны россиян. Проявления агрессии России ежедневно отражают бессмысленность и опасность ее действий. Оккупанты, казалось бы, исчерпали все возможные способы навредить Украине, но сейчас они решили испытать даже беспилотники с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

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Так, в ГПСУ проинформировали, что на днях в одной из пограничных общин на Черниговщине пограничники зафиксировали факт сброса с вражеского БПЛА неизвестного предмета, который после удара о землю загорелся.

Отмечается, что пограничники вовремя среагировали на коварные действия агрессора, и не дали пожару распространиться и навредить природе.

БПЛА на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что на линии фронта сегодня огромное количество БПЛА оккупантов, особенно на южном направлении. При этом не фиксируется деятельность самолетов А-50.

"Очень много на южном направлении, по Днепру фактически висят БпЛА разных типов, в частности, SUPERCAM, ZALA, "Орлан". Так же и на Харьковщине, по всей линии разграничения активизируют воздушную разведку, хотят увидеть больше для того, чтобы планировать, очевидно, какие-то боевые действия", - отметил Игнат.

В то же время, стало известно, что отдельные украинские пилоты уже тестируют пилотные проекты БпЛА с искусственным интеллектом . Заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский заявил, что раскрывать детали этой работы нельзя, поскольку это - военная тайна.

По словам заместителя Главкома, на круглый стол, созданный на базе Министерства обороны, пригласили людей, которые имеют интересные идеи в этом направлении. Авторов нескольких решений соединили с пилотами БпЛА на фронте, они начали сотрудничать.

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