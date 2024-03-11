Силы обороны уничтожили четыре склада боеприпасов и командный пункт.

Среди уничтоженных российских вооружений на Запорожском направлении - ЗРК "Бук-М2", комплекс РЭБ "Палантин-К", станция РЭБ "Леер". Об этом бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил в Telegram.

По его словам, в ОСГВ "Таврия" обстановка сложная, но контролируемая. За сутки произошло 45 боевых столкновений.

Также сообщил, что Силы обороны уничтожили четыре склада боеприпасов и еще три важных объекта - командный пункт и блиндажи.

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"Наши войска проводят активные действия на определенных направлениях, наносят врагу огневое поражение, продолжают уничтожать оккупантов. Общие потери врага за сутки составили: в живой силе - 392 человека (убитыми и ранеными); в вооружении и военной технике - 47 единиц, - сообщил он.

Кроме того нейтрализовано или уничтожено 352 БпЛА различных типов.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Запорожском направлении россияне все чаще применяют боеприпасы с отравляющим веществом.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой отметил, что, в частности, на Ореховском отрезке фронта россияне все чаще применяют такие боеприпасы.

Он сообщил, что за предыдущую неделю было зафиксировано около 60 сбросов гранат с ядовитым веществом удушающе-слезоточивого действия - в основном, это хлорпикрин или что-то подобное. При этом добавил, что только за 10 марта было девять таких сбросов, почти все - на Запорожском направлении.

Также сообщил, что с начала сегодняшних суток враг начал проводить несколько более активные, чем всегда, действия на направлении населенного пункта Новомихайловка. А также на так называемом Времеевском выступлении - это села Урожайное и Старомайорское. Это еще один выступ, на котором территории были деоккупированы в ходе украинской наступательной операции летом прошлого года. Там противник подтянул некоторые резервы.

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