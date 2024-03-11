Украина работает в этом направлении.

Отдельные украинские пилоты уже тестируют пилотные проекты БПЛА с искусственным интеллектом, однако о результатах говорить рано.

Об этом рассказал заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский в программе Управления стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего ВСУ "По сути". Раскрывать детали этой работы он не может, поскольку это - военная тайна.

По словам заместителя Главкома, на круглый стол, созданный на базе Министерства обороны, пригласили людей, которые имеют интересные идеи в этом направлении. Авторов нескольких решений соединили с пилотами БПЛА на фронте, они начали сотрудничать.

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"Мы знаем, что противник уже пробовал такое делать на китайских технологиях. Мы понимаем, что он от этого сейчас отказался по ряду причин. Мы также изучаем противника и наблюдаем за этим, как и он за нами. Поэтому я не спешу выдавать ряд моментов", - отметил он.

Дроны с ИИ на войне: что известно

Ранее в СМИ появилась информация, что Великобритания вместе с союзниками планирует передать Украине тысячи дронов с искусственным интеллектом. Эти "птички" можно сбивать в эскадрильи, за счет чего оператору БПЛА не придется управлять каждой отдельно.

Предполагается, что с помощью этих беспилотников украинская армия сможет подавить некоторые позиции российских захватчиков, а также изменить динамику на фронте.

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