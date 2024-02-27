Уже три дня на маршрут смерти Россия не выпускает самолет А-50, а разведывательные БПЛА его не смогут заменить его.

На линии фронта сегодня огромное количество БПЛА оккупантов, особенно на южном направлении. При этом не фиксируется деятельность самолетов А-50.

"Очень много на южном направлении, по Днепру фактически висят БПЛА разных типов, в частности, SUPERCAM, ZALA, "Орлан". Так же и в Харьковской области, по всей линии разграничения активизируют воздушную разведку, хотят увидеть больше для того, чтобы планировать, очевидно, какие - то боевые действия", - заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, на "маршрут смерти" Россия уже несколько дней не выпускает самолеты А-50, один из которых сбит на днях.

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"Уже трое суток их нет. Они фактически каждый день летали в сопровождении Ил-22", - сказал спикер Воздушных сил ВСУ.

При этом отметил, что не заменят беспилотники этот самолет для разведки с воздуха, потому что "там другие функции и задачи".

Игнат отметил, что уже после первого сбития А-50, самолет этого типа был оттеснен на большее расстояние, чтобы не поразили Силы обороны, и он не мог так эффективно уже, как раньше вести разведку, но его и там "достали". Он напомнил, что этот самолет предоставлял врагу крайне ценную информацию о воздушной ситуации в Украине и об использовании наших средств ПВО.

Оккупанты нашли замену уничтоженному А-50 - последние новости

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на данном этапе мы видим продолжение активности беспилотных летательных разведчиков.

Она отметила, что это видимо из-за того, что еще не собрана команда для самолета А-50. при этом напомнила, что потеря такого самолета - это не только потеря технических мощностей, но и некому заполнять следующую площадку. Поэтому мы говорим о том, что потребность подготовить и подобрать специалистов у россиян есть. по ее словам, с этим связана и отсрочка вылета следующего борта А-50.

На днях стало известно, что над Азовским морем был сбит российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления а-50. ранее был сбит еще один А-50.

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