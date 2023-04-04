Руководство РФ считает, что большие потери среди наемников ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем потери среди военных регулярной армии.

Россия, вероятно, стремится спонсировать и развивать альтернативные частные военные компании (ЧВК), чтобы в конечном итоге заменить "группу Вагнера" Евгения Пригожина в войне против Украины.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, это происходит на фоне вражды между минобороны России и ЧВК "Вагнера".

"Российское военное руководство, вероятно, хочет заменить ЧВК, над которой у него будет больший контроль", - считают в разведке Британии.

При этом отмечается, что ни одна другая известная российская ЧВК в настоящее время не приближается к размеру или боевой мощи "Вагнера".

"Россия, вероятно, считает, что ЧВК в Украине по-прежнему полезны, потому что они менее ограничены уровнем заработной платы и более эффективны, чем регулярная армия", - пишет британская разведка.

Также руководство РФ считает, что большие потери среди наемников ЧВК будут более приемлемы для российского общества, чем потери среди военных регулярной армии.

Потери РФ в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, в течение месяцев боев за Бахмут Донецкой области по большей части доминирующей силой со стороны оккупационных войск на том направлении были наемники ЧВК "Вагнер". Спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что потери наемников пополняли за счет бывших заключенных, однако "вагнеровцы" заканчиваются.

За минувшие сутки, 3 апреля, на территории Украины было ликвидировано еще 530 российских оккупантов. Таким образом, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уже "откобзонили" около 175690 захватчиков.

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