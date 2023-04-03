Пригожин сказал, что с "юридической точки зрения" Бахмут захвачен Россией, а Череватый категорически отрицал это.

Представитель украинской стороны заявил в понедельник, что российские войска "очень далеки" от захвата Бахмута Донецкой области. Бои идут и вокруг здания городской администрации, где якобы был поднят российский флаг.

Спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в комментарии Reuters подчеркнул, что непонятно, где российские войска подняли свой флаг. По его словам, оккупанты ложно заявили, что захватили город.

"Они подняли флаг над каким-то туалетом. Прицепили его сбоку неизвестно чего, повесили свою тряпку и сказали, что захватили город. Ну хорошо, пусть думают, что захватили", — говорит Череватый.

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Руководитель российской группировки наемников "Вагнера" Евгений Пригожин заявил поздно в воскресенье, что его подчиненные подняли российский флаг над зданием администрации Бахмута.

Пригожин сказал, что с "юридической точки зрения" Бахмут захвачен Россией, а Череватый категорически отрицал это.

"Бои продолжаются вокруг здания (Бахмутского) городского совета, юридически ничего не захватили... Бахмут - украинский, и они ничего не захватывали. И до этого, мягко говоря, очень далеки", – сказал спикер восточной группировки ВСУ.

Заявление Пригожина о "взятии" Бахмута

Евгений Пригожин поздно вечером 2 апреля 2023 года заявил о "юридическом" взятии Бахмута. По словам главаря ЧВК "Вагнера", над администрацией города подняли российский флаг в память об убитом пропагандисте Владлене Татарском.

Пригожин также сообщил, что рядом с российским флагом поставят знамя ЧВК "Вагнера". Главарь наемников не стал заявлять о полном взятии Бахмута.

По его словам, ВСУ удерживают позиции в западных кварталах города.

Ранее Институт изучения войны заявил о снижении темпов российского наступления в Бахмуте. Причинами стали погодные условия и потенциальная перегруппировка.

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